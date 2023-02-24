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    Марат Абишев возглавил Службу по защите общественных интересов Генпрокуратуры РК

    24 Февраля 2023, 13:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом генерального прокурора начальником Службы по защите общественных интересов назначен старший советник юстиции Марат Абишев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    Марат Баянович Абишев родился в 1979 году. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности «международное право».

    Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности исполняющего обязанности помощника прокурора г.Жезказган.

    С 2002 по 2007 годы занимал различные должности в прокуратуре Карагандинской области, затем до 2009 года работал в Генеральной прокуратуре.

    Работал судьей в Восточно-Казахстанской области.

    С 2010 года последовательно занимал должности старшего прокурора, начальника отдела, заместителя начальника Департамента по представительству интересов государства в судах Генеральной прокуратуры, был заместителем и первым заместителем прокурора Костанайской области.

    До настоящего назначения работал заместителем руководителя Аппарата Генерального Прокурора.

    Стаж в государственной службе свыше 22 лет.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Генпрокуратура Назначения
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