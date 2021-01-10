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    Маралтай Райымбекулы: Радует, что в политике много молодежи

    10 Января 2021, 13:21

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Поэт и член союза писателей Казахстана Маралтай Райымбекулы проголосовал на выборах в депутаты Мажилис РК и маслихата и высказался о роли молодежи в политике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Свой выбор поэт сделал на избирательном участке № 322 в Алматы.

    «В этом году выборы проходят своевременно и по-особенному. Все партии провели активную работу с населением. Кроме того, в этом году уделяется особая роль женщинам и молодежи, что очень радует. Это способствует укреплению и развитию государства. Я рад, что появилась такая возможность у молодежи и жду от них новых свершений», - заявил он.

    Кроме того, он пожелал всем благополучия.

    «Я выборы никогда не пропускал. Мои родители откладывали свои дела ради выборов. Хочу, чтобы народ жил в единстве и был здоровым. 2021 год 21 века начался выборами и это к лучшему», - заключил поэт.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Выборы-2021
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