Марафонка Жанна Мамажанова выступила на Олимпиаде в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио завершились соревнования по марафону среди женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстан в этом виде спорта представляла Жанна Мамажанова. По итогам забега, Мамажанова расположилась на 46-ом месте. Казахстанка преодолела дистанцию в 42 км 195 м за 2 часа 37 минут и 42 секунды.

На первом месте расположилась Перес Джепчичир из Кении. Серебряную награду завоевала еще одна представительница Кении Бриджит Косджей. Замкнула тройку лидеров представительница США Молли Сейдел.