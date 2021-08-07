Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Марафонка Жанна Мамажанова выступила на Олимпиаде в Токио

    7 Августа 2021, 07:40

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио завершились соревнования по марафону среди женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Казахстан в этом виде спорта представляла Жанна Мамажанова. По итогам забега, Мамажанова расположилась на 46-ом месте. Казахстанка преодолела дистанцию в 42 км 195 м за 2 часа 37 минут и 42 секунды.

    На первом месте расположилась Перес Джепчичир из Кении. Серебряную награду завоевала еще одна представительница Кении Бриджит Косджей. Замкнула тройку лидеров представительница США Молли Сейдел.

    Автор:

    Спорт Олимпиада
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии