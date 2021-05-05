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    Марафон добрых дел в честь ветеранов-фронтовиков запустили волонтеры Алматы

    5 Мая 2021, 18:49

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Благотворительный марафон добрых дел «Ерлікке тағзым-елдіктің белгісі!», приуроченный ко Дню победы, стартовал в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Благотворительный марафон добрых дел второй год подряд организовывает волонтерский клуб Алматинского государственного коледжа новых технологии «Dostyq alańy».

    В рамках 76-летия Великой Отечественной войны координатор волонтерского клуба «Dostyq alańy» и молодые педагоги Алматинского государственного колледжа новых технологий первыми поздравили ветеранов тыла Батиху Купиярову, приравненную к участникам Великой Отечественной войны Газизу Бекмухамедову и Елену Минибаеву.

    «Мы обязаны нашим ветеранам. И пока у нас есть возможность, мы должны проявлять заботу о них. Ведь попытаться облегчить их сегодняшнюю жизнь, удовлетворить их повседневные потребности совсем не сложно. Наши ветераны остаются для всех примером. Их осталось совсем мало. Поэтому, такие акции позволят оказывать знаки внимания и заботу ветеранам. Нужно помнить, что это те люди, которые подарили нам мирную жизнь и светлое будущее нашему поколению»,- сказала заместитель директора по воспитательной работе Алматинского государственного колледжа новых технологии Гульхан Жумагулова.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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