Марафон добрых дел по-карагандински: Qaiyrymdy ūrpaq поддержит детей из малообеспеченных семей

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Управление по вопросам молодёжной политики Карагандинской области проводит благотворительную акцию Qaiyrymdy ūrpaq в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел». Главная цель мероприятия - расширение возможностей для детей из социально уязвимых слоёв населения при получении качественного образования и развития, передает корреспондент МИА «Казинформ»

1 марта, в прямом эфире был дан старт акции. Она пройдёт с марта по май.

«В этом году наша страна отмечает 30-летие Независимости. В связи с этим, управлением по вопросам молодёжной политики Карагандинской области реализуется несколько проектов. И Qaiyrymdy ūrpaq - один из них. Акция направлена на продвижение образовательных ценностей среди подрастающего поколения и молодёжи. А также на поддержку детей, которые хотят заниматься спортом, получить дополнительное образование. Основная аудитория - дети из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, дети-инвалиды», - рассказал руководитель управления по вопросам молодёжной политики Биржан Алимжанов.

Участвовать в акции приглашают молодых предпринимателей и депутатов, руководителей государственных и частных учреждений, собственников и учредителей организаций дополнительного образования и спортивных комплексов (секций).

Благотворитель может помочь детям в следующем:

предоставить бесплатный абонемент (дисконт) на посещение курсов развития, кружков дополнительного образования или спортивных секций (срок абонемента, направление определяются участниками самостоятельно);

купить спортивную одежду или инвентарь, подписку на образовательные онлайн-ресурсы, специализированную литературу.

Дети из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, дети-инвалиды выбираются благотворителями самостоятельно. Если нужна помощь в определении адресатов, участники должны обратиться в отделы образования городов и районов (школы), а также в волонтёрские организации.

Акция будет проведена в виде передачи благотворительной эстафеты через публикацию в соцсетях видеороликов (тематических постов) в формате обращений под хештегами: #qaiyrymdyūrpaq, #благодарноепоколение, #үздіксалымдар, #лучшиеинвестиции.

Управление по вопросам молодёжной политики Карагандинской области приглашает всех желающих принять участие в акции. Всю информацию об Qaiyrymdy ūrpaq можно получить в молодёжных ресурсных центрах городов и районов региона.