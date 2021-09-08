Марафон добрых дел: меценаты помогли родителям собрать детей в школу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участники общенационального проекта «Марафон добрых дел» приняли участие в акции «Дорога в школу» в рамках празднования Осеннего дня добра. Организатором акции выступила Ассоциация деловых женщин Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Более ста детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих детей с особыми потребностями, были охвачены адресной помощью на сумму порядка 1 млн тенге.

Акция прошла в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Мангистауской, Акмолинской и Атырауской областях. Так, в целях предупреждения неявки в школу по социальным причинам, местным школьникам в преддверии нового учебного года подарили школьную форму и рюкзаки, подобранные индивидуально и в зависимости от возраста, набор канцелярских товаров, а также денежные сертификаты.

«Целью акции было собрать все самое необходимое – форму, рюкзак, канцелярские товары и определенную сумму на другие нужды, и предоставить это тем детям, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации. В этом году новый учебный год для детей будет проходить в оффлайн-режиме, поэтому в целях предупреждения неявки детей в школу по социальным причинам, мы инициировали акцию в рамках празднования Осеннего дня добра», - рассказала президент Ассоциации деловых женщин Казахстана Раушан Сарсембаева.

Акцию поддержали представители НПО, Ассамблеи народа Казахстана, крупные предприятия и другие спонсоры, меценаты.

Напомним, общенациональный проект «Марафон добрых дел» стартовал в феврале этого года по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана. Проект реализуется при поддержке Министерства информации и общественного развития РК и Центра поддержки гражданских инициатив.

С начала года участниками марафона стали свыше 2,5 млн человек, а адресную помощь получили порядка 202 тысяч граждан. Присоединиться к марафону может любой желающий.