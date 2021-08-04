«Марафон добрых дел»: как отпразднует 30-летие независимости РК Карагандинская область

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Как отпразднует 30-летие независимости Казахстана Карагандинская область и какие благотворительные акции уже проведены, рассказал руководитель управления внутренней политики Ерлан Кусаин на площадке Региональной службы коммуникаций.

«Главное событие этого года – 30-летие независимости страны. Наша задача – отметить юбилей прежде всего добрыми делами, направленными на улучшение благосостояния наших граждан. Никаких пышных торжеств не планируется», – подчеркнул Ерлан Кусаин.

В региональный план празднования 30-летия независимости включено 187 мероприятий, в том числе 5 международных, 6 республиканских, 13 областных и 163 городских и районных. В области также создан специальный проект «Ордалы отыз іс».

«Много внимания уделяется благотворительности. Так, в республике действует общенациональный проект «Қайырымды істер марафоны». В его рамках с начала года в области проведено 2 642 мероприятия с участием 21 233 человек. Оказана помощь пожилым людям, матерям-одиночкам, многодетным, малообеспеченным семьям. Им были предоставлены продуктовые корзины. Также многие предприниматели, фермерские хозяйства, НПО проделали большую работу по обеспечению медучреждений необходимым оборудованием и лекарствами. Свою лепту внесли и жители области, волонтёры», – отметил спикер.

На сегодня в области действуют 97 волонтёрских организаций и групп, в которые входят около 7 тысяч молодых людей. Индивидуальные волонтёрские инициативы поддерживаются бизнес-сообществом. Так, например, в рамках благотворительной акции «Қайырымды ұрпақ» 137 детей получили помощь на общую сумму более 5 миллионов тенге.

Ещё одна масштабная акция добрых дел – «Ел тірегі – Елбасы». В первом полугодии было роздано 23 тонны продуктов питания, а также 769 единиц средств индивидуальной защиты. В акции приняли участие более 1 500 волонтёров области.

«Как никогда актуальны и экологические вопросы, поэтому реализуется национальный проект «Таза табиғат» по направлению «Біргеміз таза әлем». В области проделана большая работа по очистке рек и водоёмов, посадке деревьев. С начала года в регионе проведено более 5 тысяч подобных мероприятий. Эта работа будет продолжена и дальше», – отметил Ерлан Кусаин.