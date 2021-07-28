Марафон добрых дел: более 2500 семей Акмолинской области получили продуктовые корзины

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел» в Акмолинской области реализовано более 1 000 мероприятий, оказана социальная помощь 9500 одиноко проживающим людям, розданы продуктовые корзины 2600 многодетным и малообеспеченным семьям. Об этом сообщила на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель областного молодежно-ресурсного центра Мансия Есекеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Как отметила спикер, молодежно-ресурсный центр области совместно с Центром поддержки волонтеров в январе запустил акцию «30 добрых дел», вошедшую в проект «Марафон добрых дел».

Акцию поддержали молодежные ресурсные центры, волонтеры и высшие учебные заведения, этнокультурные объединения и инициативные граждане. В рамках акции оказана помощь и поддержка более 50 нуждающимся семьям.

В январе-марте в рамках проекта «Марафон добрых дел» была проведена акция «Снежный десант». В мероприятии было задействовано около 500 волонтеров из 19 регионов области, убрано 1320 дворов домов пожилых граждан и лиц с ограниченными возможностями, одиноких пенсионеров, вывезено 36 тонн снега.

В продолжении данной работы, общественный фонд «Доброе сердце Lider.KZ» открыл фонд помощи гражданам, пострадавшим от пожара в городе Риддере и направил средства в размере 500 тысяч тенге. Волонтеры Бурабайского района передали пострадавшей от пожара семье денежные средства на общую сумму 160 тыс. тенге, школьные принадлежности, продукты питания. Молодежно-ресурсным центром совместно с общественным объединением «Союз отцов» 10 одиноким отцам были розданы продуктовые корзины.

«В рамках проекта «Марафон добрых дел» с начала года в регионе общественными структурами Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана проведено 180 благотворительных мероприятий на общую сумму более 60 млн. тенге с охватом свыше 5 тысяч человек. В их числе малообеспеченные, многодетные семьи, ветераны войны, труженики тыла», - добавила Мансия Есекеева.

К слову, реализация проекта «Марафон добрых дел» способствует сохранению природы и привлечению внимания общественности к экологическим проблемам. В рамках этого направления волонтерами области высажено более 200 деревьев.