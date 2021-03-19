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    Марафон добрых дел - бездомным в Алматы раздали горячую еду

    19 Марта 2021, 00:01

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках инициативы «День добрых дел» алматинские студенты раздали горячую еду бездомным людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В благотворительной акции приняли участие более 30- ти алматинских студентов.

    «Сегодня в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел» студенты города Алматы, в частности учащиеся Международной образовательной корпорации, организовали небольшую акцию, в ходе которой раздали горячую еду людям без постоянного места жительства. Людям, которые работают, несмотря на холод, в выходные дни ради удобства горожан. В целом более сотни людей по городу получили от студентов горячее питание - хлеб, горячий плов, чай, пирожки. С соблюдением всех санитарных норм ребята раздавали еду в парках, на базарах. Посетили места, где находятся бездомные. Мы этой акцией хотели призвать людей заниматься добрым делом, уделить чуточку внимания людям, которые в этом очень нуждаются», - поделилась руководитель молодежного центра Международной образовательной корпорации Багдат Анарбаева.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Благотворительность Общество Молодежь
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