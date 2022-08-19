Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.2 eur/kzt 472.29

    rub/kzt 7.86 cny/kzt 68.81
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Марафон добрых дел: 5 млн гражданам оказана помощь на 6,2 млрд тенге

    19 Августа 2022 13:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акция «Марафон добрых дел» сплотил более 3 млн неравнодушных казахстанцев. В результате 5 млн гражданам оказана адресная помощь на сумму свыше 6 млрд тенге. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В стране была сформирована система волонтерства по восьми направлениям в рамках общенационального проекта «Birgemiz». По словам главы МИОР, только за прошлый год в нем участвовали более 70 тыс. волонтеров.

    «Неравнодушные казахстанцы помогли детям и молодежи в трудных жизненных ситуациях. Они работали в разных ипостасях: трудились в медицинском, социальном и экологическом волонтерстве, вставали на защиту животных, вносили свой посильный вклад в дело сохранения материального и духовного культурно-исторического наследия, спасли немало жизней во время чрезвычайных ситуаций, развивали онлайн-волонтерство», - сказал Аскар Умаров на Центрально-Азиатском форуме волонтеров.

    По его словам, одной из значимых общенациональных акций стал «Марафон добрых дел», который сплотил более 3 млн неравнодушных казахстанцев. Оказана адресная помощь 5 млн гражданам на сумму 6,2 млрд тенге.

    Министр также проинформировал о выстраивании современной системы взаимодействия волонтерских организаций с государственными органами. « Эта деятельность будет основана на стандарте поддержки волонтерства, который разработан совместно с компетентными экспертами и будет внедряться в ближайшее время в Казахстане», - пояснил Аскар Умаров.

    На форуме министр озвучил значимые волонтерские проекты:

    - «Sabaqtastyq» (Преемственность) – по поддержке подрастающего поколения, детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

    - «Saulyq» (Здоровье) – по оказанию помощи в уходе за больными, в том числе в хосписах, онкологических диспансерах и т.д.;

    - «Taza alem» (Чистый мир) – по защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора;

    - «Asyl mura» (Наследие) – по сохранению материального и духовного культурно-исторического наследия;

    - «Qamqor» (Забота) – по работе со старшим поколением;

    - «Bilim» (Образование) – в сфере развития образования;

    - «Umit» (Надежда) – по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

    - «Ayala» (Защита) – по формированию ответственного отношения к животным.

    Ранее сообщалось, что в Нур-Султане проходит Центрально-Азиатский форум волонтеров. Для участия в форуме в Казахстан прибыли международные эксперты, представители НПО и волонтерских организаций из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также делегации из Азербайджана, Армении, Грузии, России и Турции.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    #Волонтёрство #МИОР
    Новости по теме
    Новости по теме
    Кто из участников проекта «Superbol» подписал контракт с профессиональным клубом
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    4 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    5 Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане
    Новости партнеров