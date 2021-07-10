Марафон добрых дел: 287 нуждающихся семей получили продуктовые наборы в Караганде

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Караганде в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел» и республиканской акции «Ел тірегі – Елбасы» 287 малообеспеченных семей получили продуктовые наборы. Среди получателей адресной социальной помощи – многодетные семьи и дети с ограниченными возможностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Спонсором акции выступили благотворительный фонд AYALA и общественный фонд «Халық».

Продуктовые наборы были распределены в Центре поддержки многодетных семей «Шанырак», откуда волонтеры и активисты развозили их по адресам.

«Мы получили 287 наборов, которые будем распределять по спискам от акимата среди семей с детьми с ограниченными возможностями и многодетными малоимущими семьями. Сегодня мы передали около 50 наборов, остальное будем раздавать на следующей неделе. В этом нам помогают волонтеры из «Жас Отан». Жители выражают благодарность и признательность организаторам и спонсорам акции, говорят это хорошая помощь в период пандемии», - сказала директор Центра поддержки многодетных семей «Шаңырақ» Ляззат Кожахметова.

По словам организаторов в июле продуктовые наборы от фонда AYALA получат 1250 семей в Карагандинской области, оказавшихся в сложном материальном положении. Ранее в рамках помощи от благотворительного фонда продуктовыми наборами были обеспечены 1000 семей из 17 городов и поселков региона. А именно из: Караганды, Балхаша, Жезказгана, Приозерска, Сатпаева, Сарани, Темиртау, Шахтинска, Абая, Актогая, Бухар жырау, Жанаарки, Каркаралы, Нуры, Осакаровки, Шет и Улытау.

Напомним, общенациональный проект «Марафон добрых дел» стартовал в феврале этого года по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана. Проект реализуется при поддержке Министерства информации и общественного развития РК и Центра поддержки гражданских инициатив. С начала года участниками марафона стали свыше 2,5 млн граждан, а адресную помощь получили порядка 167 тысяч граждан.

Присоединиться к марафону может любой желающий, поделившись своими добрыми делами в социальных сетях под официальными хештегами #ҚАЙЫРЫМДЫІСТЕРМАРАФОНЫ #МАРАФОНДОБРЫХДЕЛ.

По всем организационным вопросам можно связаться с координаторами по номеру телефона +7 701 513 55 00, +7 7172 79 15 32, либо через аккаунт в инстаграме: @qaiyrymdy_ister_marafony