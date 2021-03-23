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    Марафон благотворительности запустили полицейские СКО

    23 Марта 2021, 09:56

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники департамента полиции в праздничные дни навещают ветеранов войны и полицейской службы, тружеников тыла, одиноко проживающих пенсионеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, стражи порядка помогают пожилым людям почистить снег, принести дрова, сделать уборку в доме, привезти продукты.

    Жительнице района М.Жумабаева Тамаре Долдиной 78 лет. Работала телефонисткой на железной дороге. Её супруг в годы войны трудился в колхозе. Имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Эту семью полицейские поддерживают не первый год. В преддверии Наурыза они помогли пенсионерам по дому, расчистили двор, медсестра районного отдела полиции провела медосмотр.

    Сотрудники взвода конвойной службы навестили проживающего в Петропавловске пенсионера МВД Сакена Бакетова. Убрали снег из его двора.

    В районе Шал акына, чтобы «откопать» дом пенсионерки, полицейским пришлось вызывать спецтехнику.

    Сотрудники отдела полиции Кызылжарского района пришли в гости к одиноко проживающей 86-летней Вере Влаченко. Они принесли ей продукты, расчистили сугробы возле дома, организовали медосмотр. Ветеранов полицейского ведомства кызылжарские полицейские поздравили в актовом зале районного отдела.

    «Аналогичные мероприятия провели сотрудники всех районных отделов и управления полиции города Петропавловска. Посетили свыше 30 человек. Это только начало марафона благотворительности. Отмечу, что полицейские заботятся о ветеранах ведомства, героях фронта и тыла, малообеспеченных семьях не только в праздничные дни. Внимание к пожилым людям — естественный долг человека, благодарного старшему поколению за мирное небо и процветание североказахстанской земли», — сказал начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Благотворительность Общество
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