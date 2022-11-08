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    Марафон бесплатного показа новых казахстанских фильмов стартовал в Байконуре

    8 Ноября 2022, 20:38

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ-Настоящим праздником казахстанского кино назвали жители Байконура начавшийся в городе бесплатный показ новых фильмов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Государственный центр поддержки национального кино Республики Казахстан поддержал обращение акимата Кызылординской области и предоставил для бесплатного показа в городе Байконуре 27 новых фильмов казахстанского производства, сообщили в аппарате специального представителя Президента РК на комплексе «Байконур».

    Марафон демонстрации фильмов в киноконцертном зале «Сатурн» начался с показа премьеры фильма «Время патриотов» режиссера Серикбола Утепбергенова. Кстати, одну из главных ролей в триллере исполняет популярный казахстанский актер Данияр Алшинов, который до кинокарьеры работал в космической сфере Казахстана.

    Выступившие перед премьерой спецпредставитель Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай и заместитель главы администрации города Байконура Николай Адасев обратились к зрителям с пожеланием хорошего семейного досуга в кино, мира, согласия, единства, которыми всегда славился Байконур.

    «Для нас показ казахстанских фильмов, который будет длиться в Байконуре почти два месяца, до конца 2022 года, действительно настоящий подарок - это приобщение к новостям культуры и кино Казахстана, уроки патриотизма и ценностей семейной жизни, любви к своей Родине, которой мы гордимся», - поделились мнением молодые зрители.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Кызылординская область Байконур Культура Кинематограф
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