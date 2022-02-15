Манипуляция: В кинотеатре арестовали 10 человек за отсутствие паспортов вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы делятся в Telegram-чатах историей о том, что в одном из кинотеатров Нью-Йорка полиция арестовала 10 человек прямо во время сеанса за отсутствие паспортов вакцинации. Это манипуляция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Сообщения об аресте 10 человек в кинотеатре Нью-Йорка появились в англоязычных СМИ 7 февраля 2022 года. Однако отсутствие у них паспортов вакцинации не было причиной ареста.

Дело в том, что группа задержанных изначально вовсе не планировала посещать кинотеатр, а собралась перед зданием для того, что устроить протест против обязательной вакцинации.

В какой-то момент они вошли в здание кинотеатра и купили билеты на сеанс. Согласно правилам, установленным городской администрацией, все лица старше пяти лет должны представить доказательства получения хотя бы одной дозы вакцины. При этом тем, кто получил всего одну дозу, рекомендуется носить маски. Их можно снять во время просмотра фильма и приема пищи в зале кинотеатра.

Протестующие отказались предоставлять паспорта вакцинации, после чего администрация кинотеатра попросила их покинуть здание. Тогда противники вакцинации устроили скандал и стали спорить с администратором кинотеатра, который и вызвал полицию.

Таким образом, причиной их задержания стал не сам факт отсутствия паспортов вакцинации, а нарушение правил, установленных администрацией города, и скандал, который протестующие устроили в здании кинотеатра. Следовательно, сообщения о том, что в Нью-Йорке полиция ворвалась в кинотеатр в середине сеанса и арестовала людей, не имеющих паспортов вакцинации, – манипуляция.