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    Манифестация «желтых жилетов» в Париже: 163 задержанных

    22 Сентября 2019, 00:28

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Более сотни демонстрантов были задержаны в Париже во время антиправительственной акции протеста движения «желтых жилетов» в субботу, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным полиции Парижа, были задержаны 163 протестующих. В основном задержания осуществлены в местах, где запрещено проводить демонстрации.

    По информации местных СМИ, на улицы французской столицы, где в субботу также проходил марш против изменения климата и манифестация противников пенсионной реформы, вышли около 7500 полицейских.

    Полиция применила слезоточивый газ против группы агрессивно настроенных демонстрантов. Правоохранители получили приказ рассеивать людей, которые начинают собираться в запрещённых местах.

    Движение «желтых жилетов» возникло в ноябре прошлого года в связи с ростом цен на топливо. Однако затем протесты переросли в массовые демонстрации против политики правительства. Это была 45-ая по счету акция «желтых жилетов».

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Франция
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