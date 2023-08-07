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    Мангистаускую область обеспечат водой: свыше 5 млрд выделило правительство из резерва

    7 Августа 2023, 12:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительством РК принимаются меры для решения вопроса с обеспечением пресной водой жителей Мангистауской области. Из резерва Правительства выделены средства в сумме 5,08 млрд тенге на завершение проекта «Расширение опреснительного завода «Каспий» в г. Актау. Соответствующее постановление подписал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Вопрос по расширению опреснительного завода «Каспий» находится на особом контроле Главы государства. Проект реализуется в рамках исполнения протокола совещания с участием Президента РК «О социально-экономическом развитии Мангистауской области» от 22 сентября 2021 года.

    Согласно расчетам завершение проекта позволит заводу увеличить производительность питьевой воды до 40 тыс.м3/сутки. Прежняя производительность предприятия составляла вдвое меньший объем.

    5 июля т.г. в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область Премьер-Министр ознакомился с ходом реализации проекта. Глава Правительства отметил, что запуск завода имеет большое значение для 180 тыс. жителей Мунайлинского, Тупкараганского и Каракиянского районов Мангистауской области.

    По информации акимата области на сегодня строительно-монтажные работы выполнены на 80%.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Правительство РК Строительство Мангистауская область Вода
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