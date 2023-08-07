Мангистаускую область обеспечат водой: свыше 5 млрд выделило правительство из резерва

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительством РК принимаются меры для решения вопроса с обеспечением пресной водой жителей Мангистауской области. Из резерва Правительства выделены средства в сумме 5,08 млрд тенге на завершение проекта «Расширение опреснительного завода «Каспий» в г. Актау. Соответствующее постановление подписал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Вопрос по расширению опреснительного завода «Каспий» находится на особом контроле Главы государства. Проект реализуется в рамках исполнения протокола совещания с участием Президента РК «О социально-экономическом развитии Мангистауской области» от 22 сентября 2021 года.

Согласно расчетам завершение проекта позволит заводу увеличить производительность питьевой воды до 40 тыс.м3/сутки. Прежняя производительность предприятия составляла вдвое меньший объем.

5 июля т.г. в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область Премьер-Министр ознакомился с ходом реализации проекта. Глава Правительства отметил, что запуск завода имеет большое значение для 180 тыс. жителей Мунайлинского, Тупкараганского и Каракиянского районов Мангистауской области.

По информации акимата области на сегодня строительно-монтажные работы выполнены на 80%.