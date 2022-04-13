Мангистаускую область накрыла пыльная буря

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В связи с резким ухудшением погодных условий, департамент полиции Мангистауской области просит водителей не выезжать на дорогу без крайней необходимости, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Инспекторы призывают строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать скоростной режим.

Отметим, что ранее департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области предупреждали, что сегодня, 13 апреля, в регионе ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с порывами 15-20 м/с, днем временами 23 м/с. И рекомендовали, что при угрозе штормового ветра следует провести на балконах и в лоджиях ревизии. Все легкие и объемные вещи закрепить или перенести в комнату. Отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы, не оставлять детей без присмотра.

Напомним, ранее в Мангистауской области было объявлено штормовое предупреждение.