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Численность населения мангистауского села превысила 56 тысяч человек

28 Декабря 2021 20:56
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Численность населения мангистауского села превысила 56 тысяч человек

БЕЙНЕУ. КАЗИНФОРМ – Мангистауское село Бейнеу, основанное в 1916 году, с 1973 года является центром Бейнеуского района. В настоящее время численность населения села составляет 56 348 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Большая часть населения работает в бюджетной сфере, в железнодорожной отрасли. Также занимается малым предпринимательством и животноводством, трудится на промышленных предприятиях, в нефтяной и газовой отрасли, на ракушечных карьерах.

«Численность населения нашего села с каждым годом увеличивается. В настоящее время в селе работают 11 школ, 10 ясли-садов, 2 колледжа и больницы. Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на улучшение социально-экономического положения села, в частности, строительство архитектурных памятников, культурно-спортивных комплексов, ведутся работы по освещению, благоустройству, асфальтированию, уборке улиц, продолжается постоянное развитие», - отметил аким села Расул Тайшыбаев.

Напомним, к 30-летию Независимости Республики Казахстан в Бейнеуском районе появился новый медицинский комплекс. Житель Бейнеуского района, ровесник Независимости Нурболат Сулейменов поставил перед собой цель развития медицинской отрасли района.


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#Статистика   #Мангистауская область   #Регионы   #Общество  
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Автор:

Аружан Саптарова

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