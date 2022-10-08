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    Мангистауский спортсмен стал чемпионом мира по вольной борьбе

    8 Октября 2022, 14:23

    ПЛОВДИВ. КАЗИНФОРМ - Мангистауский спортсмен Абай Смагулов завоевал титул чемпиона мира по вольной борьбе среди ветеранов в Пловдиве (Болгария). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр общественных коммуникаций со ссылкой

    В мировом первенстве по разным видам борьбы среди ветеранов соревнуются спортсмены из 60 стран. Они выступают в дивизионах A,B,C,D,E.

    В соревнованиях мирового масштаба участвует и сборная Казахстана,которую представляют 20 спортсменов. В их числе и три борца из Мангистауской области.

    Абай Смагулов в весовой категории до 88 кг завоевал звание чемпиона мира по вольной борьбе среди ветеранов в дивизионе А. В этом дивизионе боролись спортсмены в возрасте от 35 до 40 лет.

    По словам исполнительного директора федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Амандыка Нурсултана, в первой встрече спортсмен победил кыргызского борца со счетом 4:3, во второй и в третьей схватках, проведенных со спортсменом из Латвии, с преимуществом в счете 5:1 Абай Смагулов вышел в финал. В финальной встрече наш борец победил соперника из Индии со счетом 7:5 и стал чемпионом мира.

    Тренеры Абая Смагулова - Куруглиев Магомед и Ахмедханов Роман. Чемпионат мира проходит в Болгарии с 4 по 9 октября.

    Фото : sports.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Мангистауская область
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