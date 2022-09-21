Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Мангистауские школьники вышли в финал международной олимпиады

    21 Сентября 2022, 17:18

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мангистауские школьники Рустем Оразбай и Кушжигер Жеткизген принимают участие в Олимпиаде Climate Science. Школьники вошли в ТОП-100 лучших команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного молодежного ресурсного центра.

    The Climate Science Olympiad - это мировое состязание для молодежи, направленное на решение самых сложных климатических проблем и позволяющее в будущем стать лидером - инноватором в области распознавания климата.

    В отборочном этапе олимпиады приняли участие 1 млн школьников. Из них в финал вышли только 100 лучших команд. Мангистаускую область представляют учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы Рустем Оразбай и Кушжигер Жеткизген.

    «Изучили информацию, ознакомились с условиями соревнований. Олимпиада состоит из четырех этапов: отборочный, четвертьфинальный, полуфинальный, финальный. В отборе и четвертьфинале мы сдали тесты, состоящие из 10 и 15 вопросов по биоразнообразию, экологии, решению демографических проблем. Набрав соответствующие баллы, мы вышли в полуфинал. В полуфинале мы написали эссе и вошли в ТОП-100 команд, набрав в общей сложности 42 очка из 48», – сообщили школьники.

    По их словам, на участие в экологической олимпиаде их направил руководитель Мирас Сарсенгалиулы.

    «Впереди нас ждет финал. Темы его пока неизвестны, тем не менее, мы приложим все усилия, чтобы успешно защитить наш проект», - сказал ученик 9 класса Рустем Оразбай.

    Фото пресс-службы ЦОК
    Образование Мангистауская область Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанские школьники стали победителями чемпионата по робототехнике в Женеве
    Впервые в Казахстане прошел чемпионат по традиционной стрельбе из лука
    Расследование началось в Алматы по факту попытки самоубийства школьницы
    Автомобиль взорвался в Бейнеу
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров