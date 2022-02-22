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    Мангистауская школьница вошла в тройку лучших на республиканском конкурсе рисунков

    22 Февраля 2022, 05:55

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 11-летняя школьница из Каракиянского района Мангистауской области Шаттык Отеулы заняла третье место по итогам первого республиканского конкурса детского рисунка, в котором участвовали более двух тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Конкурс был организован в честь Года детей. Выступление участников республиканского конкурса «Jana Qazaqstan», организованного фондом «Dauletten», оценивало жюри под председательством известного художника Карипбека Куюкова.

    При отборе лучших среди картин учитывались возраст ребенка, содержание картины, качество и насыщенность работы, креативность и мастерство художника в реализации идеи.

    Отличившаяся школьница из Каракиянского района теперь будет участвовать в суперфинале республиканского конкурса художников, который пройдет в текущем году в городе Кокшетау.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Образование Культура Мангистауская область
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