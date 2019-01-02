Мангистауская облбольница начнет подготовку к выполнению операций по трансплантации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В новом году Мангистауская областная больница (МОБ) планирует подписать меморандум с госпиталем Сеульского национального университета об обучении специалистов трансплантологии. Об этом проинформировал директор МОБ Болатбек Каюпов, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Обучение в Корее пройдут 10 сотрудников МОБ.

«Подготовительная работа в больнице по данному направлению будет вестись в течение года, возможно в 2020 году наши специалисты начнут выполнять операции по трансплантации органов», - сказал Болатбек Каюпов.

Кроме этого, в 2019 году начнется проектирование современного мультифункционального нейроинсультного отделения, центра сердца, бактериологической лаборатории.

«Если будет финансирование, планируем начать строительство приемного покоя и кардиореабилитационного центра. Говоря о годе уходящем, хочется отметить успешное прохождение республиканской аккредитации. Это одно из самых главных достижений нашей больницы», - прокомментировал Болатбек Каюпов.