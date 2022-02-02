Мангистауская область перешла в «желтую» зону по коронавирусу

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Со 2 февраля, в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, Мангистауская область перешла в «желтую» зону. Об этом сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Газиз Надуев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала текущего года по сегодняшний день в области выявлено 3903 больных коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки зарегистрировано 46 случаев. В Актау - 31, Жанаозене – три, в Тупкараганском районе – один, Каракиянском районе – два, Мангистауском - один, Бейнеуском районе - один, в Мунайлинском районе - семь случаев. С жалобами обратились 26 больных (56,5%), без жалоб – 20 случаев (43,4%)», - сказал Газиз Надуев.

Против коронавируса в регионе привито первым компонентом 210 606 человек (54,7%), вторым компонентом 186 405 человек (48%). Прививками против гриппа охвачено 120 376 человек. Охват населения области составляет 16,3%. В настоящее время зарегистрирован 101 случай гриппа.

Также в Мангистауской области с 22 ноября текущего года началась вакцинация подростков, беременных и кормящих женщин вакциной «Комирнати» производства немецкой компании Biontech совместно с американской компанией Pfizer. Первая партия этой вакцины в объеме 35 тыс. 100 доз была доставлена в регион 18 ноября текущего года.

На сегодняшний день вакцинировано первым компонентом вакцины «Комирнати» - 8 910 человек, из них подростков 12-17 лет – 4 943, кормящих женщин – 2 728, беременных женщин – 1 239. Вторым компонентом привито - 4 100 человек, в том числе подростков 12-17 лет – 2 492, кормящих женщин – 1 126, беременных женщин - 482.

Главный санитарный врач области призвал жителей региона не расслабляться и соблюдать карантинные меры.