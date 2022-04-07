Мангистаусцы вошли в тройку лидеров чемпионата РК по президентскому многоборью

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сборная Мангистауской области заняла третье место по итогам чемпионата Республики Казахстан по президентскому многоборью (полиатлону), прошедшему в Кокшетау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сборная Мангистауской области добилась просто невероятного успеха. Помимо прочего, два наших спортсмена установили рекорд на дистанции 100 метров в плавании. В частности, результат, показанный Томирис Молжановой, составил 1 минуту 07,67 секунды и Павлом Кузнецовым - 0.56, 82 секунды», - рассказал старший тренер Мангистауской области по полиатлону Александр Кабаргин.

В соревнованиях, проходивших с 25 по 30 марта, участвовали 200 многоборцев из 12 областей страны. Первенство разыгрывалось по видам летнего четырехборья: спринтерский бег 60 метров, пулевая стрельба, плавание 50/100 метров и бег на дистанцию 1000/2000 метров.

В составе сборной команды Мангистауской области выступили воспитанники школы высшего спортивного мастерства по неолимпийским видам спорта и отделения полиатлона детско-юношеской спортивной школы по парусному спорту, которые завоевали две золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

«Золото» в личном зачете завоевали Ангелина Кузьмичева (группа девушек 12-13 лет) и Кирилл Молостов (юноши 16-17 лет). Серебряными призерами первенства стали Святослав Кузнецов (юноши 12-13 лет), Дениз Асланова (девушки 14-15 лет) и Алина Придачкина (девушки 18-20 лет). На третью ступень пьедестала почета поднялись Алина Шабарова (девушки 16-17 лет) и Павел Кузнецов (юноши 18-20 лет).

Напомним, ранее мангистауский гиревик завоевал два «золота» на чемпионате Казахстана

Фото: ЦОК МО