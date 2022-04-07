Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Мангистаусцы вошли в тройку лидеров чемпионата РК по президентскому многоборью

    7 Апреля 2022, 09:20

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сборная Мангистауской области заняла третье место по итогам чемпионата Республики Казахстан по президентскому многоборью (полиатлону), прошедшему в Кокшетау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сборная Мангистауской области добилась просто невероятного успеха. Помимо прочего, два наших спортсмена установили рекорд на дистанции 100 метров в плавании. В частности, результат, показанный Томирис Молжановой, составил 1 минуту 07,67 секунды и Павлом Кузнецовым - 0.56, 82 секунды», - рассказал старший тренер Мангистауской области по полиатлону Александр Кабаргин.

    В соревнованиях, проходивших с 25 по 30 марта, участвовали 200 многоборцев из 12 областей страны. Первенство разыгрывалось по видам летнего четырехборья: спринтерский бег 60 метров, пулевая стрельба, плавание 50/100 метров и бег на дистанцию 1000/2000 метров.

    В составе сборной команды Мангистауской области выступили воспитанники школы высшего спортивного мастерства по неолимпийским видам спорта и отделения полиатлона детско-юношеской спортивной школы по парусному спорту, которые завоевали две золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

    «Золото» в личном зачете завоевали Ангелина Кузьмичева (группа девушек 12-13 лет) и Кирилл Молостов (юноши 16-17 лет). Серебряными призерами первенства стали Святослав Кузнецов (юноши 12-13 лет), Дениз Асланова (девушки 14-15 лет) и Алина Придачкина (девушки 18-20 лет). На третью ступень пьедестала почета поднялись Алина Шабарова (девушки 16-17 лет) и Павел Кузнецов (юноши 18-20 лет).

    Напомним, ранее мангистауский гиревик завоевал два «золота» на чемпионате Казахстана

    Фото: ЦОК МО

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Спорт Мангистауская область Регионы Казахстана Общество Боевые искусства Плавание
    Новости по теме
    Новости по теме
    Команда Казахстана по фехтованию завоевала «серебро» ЧА
    «Астана» может сыграть с загребским «Динамо» во втором раунде отбора Лиги Чемпионов
    Как выглядят спортивные арены Азиатских игр в Китае
    Криштиану Роналду установил мировой рекорд и вошел в Книгу рекордов Гиннесса
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски