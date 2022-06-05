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    Мангистаусцев с ограниченными возможностями доставляют на референдум на инватакси

    5 Июня 2022, 15:13

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мунайлинском районе с утра работают инватакси, они отвозят инвалидов из их домов к месту проведения референдума и обратно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инвалид первой группы Жарылгап Жиенбаев проголосовал на участке референдума.

    «Сегодня проголосовал на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан. Я здесь, чтобы выразить свою гражданскую позицию, исполнить свой конституционный долг», - поделился Жарылгап Жиенбаев.

    По данным управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области, всего 11 инватакси работают сегодня в области и доставляют избирателей с ограниченными возможностями на участки референдума.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Социальная поддержка Транспорт Мангистауская область Регионы Казахстана Конституция Общество Референдум
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