Мангистауцы стали победителями республиканского турнира по стрельбе из лука

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Шесть медалей различного достоинства получили мангистауские спортсмены на открытом республиканском турнире по традиционной стрельбе из лука среди детей, прошедшем в Караганде. За право называться лучшими боролись 150 стрелков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В командном зачете соревнований, организованных Карагандинским национальным спортивным центром, мангистауские стрелки стали лучшими среди 14 регионов-участников. Они привезли домой три золотые, две серебряные и бронзовую медали. В их копилке также гран-при.

Так, медали высшей пробы завоевали Нурлан Жолдасбаев, Молдир Саурбай и Айдар Адильгерей. Серебряными призерами стали Айбек Ораз и Айгерим Суйеубай, а бронзовую медаль домой привез Бейбарыс Бакитбай.

«Ребята достигли таких высоких показателей, отличились среди 14 регионов, несмотря на то, что традиционная стрельба из лука в регионе начала развиваться всего около двух лет назад. Каждый из наших спортсменов получил призовое место, чему мы очень рады. А теперь наша цель - выступить на мировом уровне», - сказал старший тренер Мангистауской области по стрельбе из лука Саним Избасаркызы.

Она выразила благодарность спортивному руководству области и руководителю КГУ «Национальные виды спорта Мангистауской области» Кайрату Кожагулулы, которые оказывают поддержку в выезде на соревнования, совершенствовании мастерства юных спортсменов.