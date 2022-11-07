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    Мангистауцы пожаловались Президенту на загрязнение предприятиями воздуха и воды

    7 Ноября 2022, 13:50

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства на встрече с населением Мангистауской области отметил жалобы местных жителей на загрязнения воды и воздуха промышленными выбросами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    «Жители области все чаще поднимают вопрос загрязнения воды и воздуха промышленными выбросами. В частности, поступают жалобы на предприятия «КазАзот», «МАЭК-Казатомпром», CASPI BITUM, «Мангистаумунайгаз». При этом накладываемые штрафы не всегда соответствуют нанесенному экологическому ущербу», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Все эти компании, как подчеркнул Президент, брали на себя соответствующие обязательства по защите окружающей среды, модернизации устаревшего оборудования, оснащению предприятий современными очистительными установками. Глава государства поручил Министерству экологии необходимо взять на особый контроль соблюдение данными предприятиями норм Экологического кодекса.

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Мангистауская область Минэкологии
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