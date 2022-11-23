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    «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду

    23 Ноября 2022, 01:34

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с португальцем Криштиану Роналду. Согласно заявлению клуба, форвард покидает команду по взаимному согласию сторон. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Клуб МЮ благодарит Роналду за огромный вклад, который он внес за два сезона на «Олд Траффорд», забив 145 голов в 346 матчах, и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем.

    С мая 2022 года командой «Манчестер Юнайтед» руководит голландский футболист и тренер Эрик Тен Хаг.

    Фото с сайта Еuronews
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