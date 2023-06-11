«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу Чемпионов

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В Стамбуле (Турция) на Олимпийском стадионе прошел финальный матч Лиги Чемпионов сезона-2022/23, в котором встречались английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Манчестер Сити» одержал победу с минимальным счетом — 1:0. Единственный гол в матче на 68-й минуте забил Родри.

Таким образом, «Манчестер Сити» впервые в истории стал победителем Лиги Чемпионов. Также по ходу турнира в этом сезоне команда Пепа Гвардиолы обыграла в плей-офф немецкие «РБ Лейпциг» (8:1) и «Баварию» (4:1) и испанский «Реал» (5:1). К слову, «Реал» был действующим победителем Лиги Чемпионов.