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    «Манчестер Сити» обыграл «Баварию» в 1/4 Лиги чемпионов

    12 Апреля 2023, 03:29

    ЛОНДОН. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Английский «Манчестер Сити» со счетом 3:0 дома обыграл германскую «Баварию» в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Забитыми мячами отметились Родри (27-я минута), Бернарду Силва (70) и Эрлинг Холанд (77).

    В другом матче итальянский «Интер» со счетом 2:0 на выезде обыграл португальскую «Бенфику». Ответные встречи пройдут 19 апреля.

    В полуфинале победитель пары между «Баварией» и «Манчестер Сити» сыграет с лучшим в противостоянии испанского «Реала» и английского «Челси». Сильнейший в паре «Интер» - «Бенфика» встретится с победителем противостояния итальянских «Милана» и «Наполи».

    Финал текущего розыгрыша пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

    Действующим победителем турнира является «Реал». В финальной встрече, которая прошла в Париже, испанский клуб одолел английский «Ливерпуль» (1:0)

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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