Маму детей-«маугли» лишат родительских прав в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Детей доставили в центр поддержки, который оказывает помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Тревогу забила инспектор ювенальной полиции УП Медеуского района, которая на протяжении нескольких дней пыталась проверить семью гражданки Х., 1982 года рождения. Семья состоит на учете полиции в качестве неблагополучной.

«Эту семью на учет мы поставили в мае этого года, она приехала из Павлодара. Во время проверок женщина неохотно шла на контакт. В ходе очередной проверки, 8 августа, я почувствовала неладное: в доме были слышны звуки, но дверь никто не открыл. К месту происшествия по моему сигналу были подтянуты местный участковый инспектор, сотрудники ДЧС и представители опеки. Дверь была принудительно вскрыта. Женщина находилась дома в состоянии алкогольного опьянения средней степени, как подтвердило освидетельствование. Детки – девочка, 2016 года рождения, мальчик, 2018 года рождения, и еще один мальчик, 2020 года рождения, были не ухожены. В доме царила антисанитария. Ребятишек незамедлительно доставили в центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», – рассказала подробности участковый инспектор по делам несовершеннолетних ОЮП УП Медеуского района Айжан Бутабаева.

По словам руководства управления полиции Медеуского района, материал производства собран и 18 августа будет представлен в комиссию по защите прав несовершеннолетних для дальнейшего лишения женщины родительских прав.