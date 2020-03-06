Маму 15-ти детей поздравили с 8 Марта в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Председатель и активисты Северо-Казахстанского филиала партии «Ауыл» поздравили с наступающим 8 Марта многодетную маму Татьяну Култышеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Рабочем поселке Петропавловска живет удивительная семья Култышевых – супруги Татьяна и Павел воспитывают 15 детей. В июне у них родится 16-й малыш. Старшей дочери Култышевых 18 лет, самой младшей – 9 месяцев.

Гостей встретила ватага ребятишек. Они с любопытством смотрели на делегацию, охотно отвечали на вопросы и совершенно искренне и радостно улыбались.

Семья Култышевых, пожалуй, разбивает все стереотипы о многодетных семьях. Сама Татьяна невероятно уравновешенная, организованная и буквально излучающая доброту. Глава семьи Павел занимается небольшим бизнесом. Мужчина с золотыми руками – говорят о таких, как Павел. Он сам перестроил дом, с умом и аккуратно обустроил двор и прилегающую территорию.

«Это кажется, что с таким количество детей трудно. Они ведь все мне помогают. Сами за собой все убирают. Старшие, особенно мальчики, возятся с маленькими. Готовить на всех нас тоже несложно. Да и дети помогают. Если уже пельмени или вареники захотели – то тогда всей семьей лепим», - улыбается Татьяна.

Дети успевают заниматься творчеством. Кто-то играет на флейте, кто-то на фортепиано. Осваивают гитару. Все ребятишки невероятно дисциплинированны. Казалось бы, целая детсадовская группа в доме – а там тихо и спокойно. Теплая и светлая атмосфера.

Многодетной семье активисты партии привезли такой нужный в хозяйстве пылесос, сладости для детей и цветы для Татьяны.

«Мы должны все думать о женщине. Должны создаваться условия для того, чтобы женщина могла рожать детей. Сохранение человечества, продолжение рода возлагается на женщину. И это не пафосные слова. Каждый из нас должен думать об этом», - сказал председатель филиала партии Темиргали Абильмажинов.