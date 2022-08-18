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    Малый Талдыколь пока можно спасти – эксперт-эколог

    18 Августа 2022 12:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Малый Талдыколь еще можно спасти. Об этом заявил научный сотрудник Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана Руслан Уразалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы еще не дошли до точки невозврата и требуем, чтобы Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, как уполномоченный орган, проявило свою принципиальную позицию и требовало остановки строительной деятельности, оценило экологический ущерб», - сказал Руслан Уразалиев на Круглом столе по обсуждению проблем озера Талдыколь.

    Он также перечислил виды биологического разнообразия, зафиксированного на этой территории.

    «На этой территории нами зарегистрировано 98 видов растений. Количество беспозвоночных и водных, а также фито и зоопланктона до сих пор неясно. Насекомых более 300 видов отмечено, встречается также два вида рыб, три вида амфибий и рептилий, 172 вида птиц. Касательно птиц, там обитает один из видов краснокнижных птиц – кудрявый пеликан, а также лебедь-кликун. Есть еще красный список международного союза охраны природы – из этого списка на озере обитают краснозобик, чибис, большой веретенник. Это редкие виды в глобальном масштабе», - отметил спикер.

    «Нами также отмечены 10 видов млекопитающих, среди которых один критически угрожаемый и включен в красный список международного союза охраны природы – это обыкновенный хомяк. Он на грани исчезновения и обитает на этой территории», - добавил Р. Уразалиев.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Нур-Султан #Экология #Общество #Природа
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