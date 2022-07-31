Малый хадж Президента, нехватка сахара и новый штамм КВИ – обзор недели в Казахстане

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Новый штамм коронавируса, резко возрастающее число заболевших и темп вакцинации. Вернулась ли пандемия в Казахстан? Почему на прилавках супермаркетов все еще наблюдается дефицит сахара? Сильная жара и проливные дожди. Как пострадали регионы от природных «сюрпризов»? Об этом и других новостях минувшей недели читайте в обзорном материале корреспондента МИА «Казинформ».

Неделя началась с приятной и удивившей многих казахстанцев новости о том, что 24 июля Глава государства Касым-Жомарт Токаев совершил умру (малый хадж) в главной святыне ислама – городе Мекке.

Президент был удостоен особой чести – он вошел внутрь Каабы, двери которой открываются для высоких гостей в исключительных случаях. Это стало свидетельством глубоко уважительного отношения руководства Саудовской Аравии к лидеру Казахстана.

О чем молился Президент не сообщалось. Наверняка, Глава государства просил Всевышнего о мирном небе над нашей страной и здравии народа.

Последнее на данный момент очень актуально. Так как на минувшей неделе отмечался рост заболеваемости коронавирусом. Если в начале недели было зарегистрировано чуть более 2 тыс. заболевших, то к концу недели это число возросло до 3 тыс. Среди них лидирую Нур-Султан, Алматы и Карагандинская область.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 31 июля 2022 года, в «желтой» зоне остается только Нур-Султан. В «красной» зоне нет ни одного региона. В «зеленой» зоне - города Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Столица Казахстана в «желтой» зоне находится с 21 июля.

Однако врачи не бьют тревогу по поводу заполненных больничных коек. Главный санитарный врач страны сообщила, что занятость коек составил не более 30%.

«Несмотря на подъем заболеваемости, уровень госпитализации больных остается низким. По состоянию на 27 июля текущего года, стационарную помощь по КВИ в республике оказывают 180 инфекционных больниц с мощностью 4500 коек, госпитализированы 1342 пациента, занятость коек составляет 30%», - сообщила Айжан Есмагамбетова на пресс-конференции в СЦК.

У большинства заболевших отмечается сопутствующие болезни: артериальная гипертензия, хронические болезни легких, ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет.

Между тем, более 23 000 заболевших проходят лечение на дому. Это те, кто переносят коронавирус в легкой форме.

Как отмечают врачи, легкому течению заболеваемости способствует вакцинация и ревакцинация пациентов. На 30 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировались 9 552 475 человек, вторым компонентом - 9 332 615 человек.

Что касается самой вакцины, первым компонентом Pfizer привились 1 233 914 человек, вторым компонентом – 1 184 879 человек.

Среди привитых растет число беременных и кормящих матерей, подростоков.

Запасы вакцин, по словам главного санитарного врача страны, достаточно.

«На сегодня около 1,5 млн доз вакцины есть. Это 180 тыс. QazVac, чуть больше 1 млн 200 тыс. Sinopharm, около 55 тыс. Pfizer. Для вакцинации и ревакцинации взрослого населения используется QazVac, Sinopharm. Остатки Pfizer используются для получения второй дозы вакцины, кто получил первую. И для той категории, для кого вакцина предназначалась изначально, то есть, это подростки до 18 лет, беременные и кормящие женщины», - сообщила вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

Несмотря на все меры по предотвращению этого коварного вируса по всей планете, он с каждым днем преображается и появляются новые штаммы.

Вариант омикрон-штамма COVID-19 продолжает оставаться доминирующим вариантом, циркулирующим во всем мире. Вместе с тем, в 15 странах наблюдается новый штамм инфекции «кентавр». Пока нет доказательств того, в какой степени эти мутации влияют на распространенность и тяжесть заболевания по сравнению с другими вариантами. Исследования продолжаются .

А пока врачи ведут борьбу с коронавирусом, казахстанцы борятся за сахар на прилавках. Как отметили в Минсельхозе, акиматы не могут обеспечить удешевление этого продукта. Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев объяснил, почему возник ажиотаж на сахар.

По словам министра, это связано с доставкой.

«Афганистан начал закрывать, застряло там все. У кого-то в пути в грузинских портах корабли стоят очень долго, по месяцу-полтора, не могут своей очереди дождаться. Потому что, кроме сахара, сейчас другие товары везут по этому маршруту. Но мы делаем все возможное. В первую очередь, загрузили сахарные заводы. Они резко увеличили производство. Поэтому в июле-августе сахара достаточно, но недостаточно дешевого, ниже себестоимости. А его и не будет в больших объемах, потому что акиматы не могут обеспечить удешевление и продажу себе в убыток этого сахара», - добавил Ербол Карашукеев.

Также заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов рассказал о намерении защитить сахарные заводы Казахстана от зарубежного демпинга.

«В России есть более лучшие возможности для производства, и, соответственно, ценообразования. Поэтому нам необходимо обеспечить в первую очередь сырьем заводы. С другой стороны, надо эти заводы обеспечить гарантированным сбытом для того, чтобы не было таких демпингов. Поэтому мы рассматриваем на площадке ЕАЭС и проводим у себя соответствующие расчеты для того, чтобы вводить инструменты минимального уровня контроля цен, которые будут позволять нашим заводам гарантированно выпускать на внутренний рынок необходимые объемы продуктов и без страха, чтобы не произошел демпинг со стороны других стран», - пояснил Бахыт Султанов.

На главный вопрос казахстанцев о снижении цены на сахар в Минсельхозе ответили следующим образом.

«По прогнозам Российской Федерации, экспорт сахара будет открыт с сентября. Прогнозируется, что урожай свеклы будет на уровне. Поэтому в июле-августе цены на сахар будут высокими. Думаю, что после этого постепенно снизятся цены, ситуация на рынке стабилизируется», – сказал Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК.

Еще одна борьба казахстанцев на минувшей неделе была с погодными «сюрпризами». В начале недели большинство регионов спасались от сильного пекла. В некоторых областях из-за аномальной жары произошли природные пожары.

Однако к середине недели погода резко ухудшилась в северных, центральных и западных областях. Из-за проливных дождей несколько десятков домов подтопило в Кокшетау.

А в Степногорске за ночь выпала полумесячная норма осадков. В результате оказались затоплены рынок, несколько дорог и частично поликлиника.

Тем временем, Казгидромет опубликовал прогноз погоды на август. По предварительным расчетам в августе 2022 года условия увлажнения будут в основном близкими к норме, за исключением отдельных регионов на северо-западе, юге, юго-западе и в центре страны.



