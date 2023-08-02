Малышка умерла в раскаленной машине в американском штате Нью-Йорк

СМИТТАУН. КАЗИНФОРМ - 14-месячная малышка умерла после того, как бабушка забыла ее в салоне машины в городе Смиттаун, штат Нью-Йорк. Девочка находилась в раскаленной от жары машине на протяжении восьми часов, сообщили в полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

54-летняя бабушка забыла отвезти малышку в детский сад в понедельник и пошла на работу, оставив девочку в автокресле в запертой машине, говорится в пресс-релизе полиции.

Восемь часов спустя, когда бабушка пошла за девочкой в детский сад, она поняла, что забыла малышку в машине.

Врачи констатировали смерть ребенка в больнице.

Бабушке, имя которой не называется, не было предъявлено обвинение в связи со смертью девочки. Ведется расследование, передает New York Post.

По данным Министерства транспорта США, ежегодно в среднем около 40 детей умирают от теплового удара в закрытых автомобилях в США.

Температура воздуха в понедельник в Смиттауне составила 28 градусов по Цельсию, но температура воздуха в салоне автомобиля может достигать 50 градусов по Цельсию.