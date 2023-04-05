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    Малыш весом 6,2 кг родился в Караганде

    5 Апреля 2023, 17:35

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде, в перинатальном центре № 1 областной клинической больницы, родился малыш весом 6200 граммов. Вес новорожденного стал сюрпризом и для родителей, которые последнее УЗИ сделали в 30 недель, и для врачей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Женщина поступила с активной родовой деятельностью. Доктора знали, что ребенок будет крупным. Потому как предыдущий ребенок молодой мамы был весом 4600 граммов. Однако третий малыш в семье обогнал предшественников и родился весом 6200 граммов.

    «Роды не обошлись без осложнений. Однако бригада сработала оперативно, закончились они благополучно как для мамы, так и для ребенка. Состояние обоих врачи оценивают как удовлетворительное», - сообщили в больнице.

    С начала 2023 года в перинатальном центре № 1 родились 174 ребенка, чей вес превышал 4 кг и 9 малышей весом 5000 граммов и больше.

    Между тем, врачи предупреждают, что всем беременным необходимо следить за своим весом и весом малыша в период беременности и выполнять все рекомендации докторов, при необходимости соблюдать диету. Поскольку роды с крупным плодом - это дополнительные риски для малыша и мамы.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Общество
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