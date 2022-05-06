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    Малые предприятия открываются в Жамбылской области

    6 Мая 2022, 19:37

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов посетил с рабочей поездкой Жамбылскую область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    В регионе замглавы Правительства ознакомился с проектами, реализованными в рамках исполнения программы повышения доходов населения вице-премьер ознакомился с деятельностью ИП «Шамуратов Шовкат Валерьевич». В день малое предприятие производит 400 кг колбасных изделий. Трудятся в цехе 7 специалистов. Сумма кредита, полученного по 5 направлению пилотного проекта по повышению доходов сельского населения (поддержка бизнес-проектов), составляет 10 000,0 тыс. тенге. Также Ералы Тугжанов осмотрел теплицу ИП «Серик», площадь которой занимает 80 соток. Сумма кредита – 14 566 тыс. тенге. В прошлом году было произведено 30 тонн огурцов. В теплице установлена система капельного орошения. Трудятся в ней 11 человек.

    Вице-премьер обратил внимание на высокий мультипликативный эффект от реализации пилотного проекта. В результате развития животноводства открываются малые цеха, создаются новые рабочие места.

    «Основная цель программы повышения доходов населения – улучшение уровня жизни казахстанцев. Для этого важно на системной основе принимать меры по регулированию занятости населения. Огромную роль в этом деле играют именно такие предприятия на селе», - сказал Ералы Тугжанов.

    Всего в Байзакском районе по пятому направлению пилотного проекта реализовано шесть бизнес-проектов. Один из них — приобретение гидропонной установки. Основным поставщиком данного оборудования и установок в Казахстане является ТОО Agro Green Technology, расположенное в городе Таразе.

    Е. Тугжанов ознакомился с процессом производства комбикорма на мобильной гидропонной установке мощностью 400 кг кормов в сутки. Товарищество также занимается выращиванием зеленого витаминизированного корма, овощей, риса методом гидропоники.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Бизнес Жамбылская область Сельское хозяйство Ералы Тугжанов
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