Малые предприятия открываются в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов посетил с рабочей поездкой Жамбылскую область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В регионе замглавы Правительства ознакомился с проектами, реализованными в рамках исполнения программы повышения доходов населения вице-премьер ознакомился с деятельностью ИП «Шамуратов Шовкат Валерьевич». В день малое предприятие производит 400 кг колбасных изделий. Трудятся в цехе 7 специалистов. Сумма кредита, полученного по 5 направлению пилотного проекта по повышению доходов сельского населения (поддержка бизнес-проектов), составляет 10 000,0 тыс. тенге. Также Ералы Тугжанов осмотрел теплицу ИП «Серик», площадь которой занимает 80 соток. Сумма кредита – 14 566 тыс. тенге. В прошлом году было произведено 30 тонн огурцов. В теплице установлена система капельного орошения. Трудятся в ней 11 человек.

Вице-премьер обратил внимание на высокий мультипликативный эффект от реализации пилотного проекта. В результате развития животноводства открываются малые цеха, создаются новые рабочие места.

«Основная цель программы повышения доходов населения – улучшение уровня жизни казахстанцев. Для этого важно на системной основе принимать меры по регулированию занятости населения. Огромную роль в этом деле играют именно такие предприятия на селе», - сказал Ералы Тугжанов.

Всего в Байзакском районе по пятому направлению пилотного проекта реализовано шесть бизнес-проектов. Один из них — приобретение гидропонной установки. Основным поставщиком данного оборудования и установок в Казахстане является ТОО Agro Green Technology, расположенное в городе Таразе.

Е. Тугжанов ознакомился с процессом производства комбикорма на мобильной гидропонной установке мощностью 400 кг кормов в сутки. Товарищество также занимается выращиванием зеленого витаминизированного корма, овощей, риса методом гидропоники.

Фото: primeminister.kz