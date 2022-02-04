Малолетние близнецы погибли при пожаре в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области при пожаре сгорели двое детей-близнецов 2017 года рождения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации, пресс-службы ДЧС, трагедия произошла в селе Кызылжар Кобдинского района. Частный дом загорелся вечером 3 февраля. В доме находились дети-близнецы 2017 года рождения, которые погибли от угарного газа.
«Площадь пожара составила 8 квадратных метров. Пожар был ликвидирован силами добровольных противопожарных формирований до прибытия сотрудников службы пожаротушения. Расстояние до ближайшей пожарной части составляет 80 километров. При пожаре в доме находились близнецы 2017 года рождения, которые погибли от отравления угарным газом. В момент возгорания родители находились на работе. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов», - сообщили в ДЧС.
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