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    Малокомплектные школы построят в селах области Абай

    28 Июля 2023, 10:27

    СЕМЕЙ КАЗИНФОРМ – В селах области Абай построят малокомплектные школы, что поможет решить проблему дефицита ученических мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Комплексный план социально-экономического развития включено строительство шести школ на 510 мест. Две из них построят в Урджарском районе – на 100 мест в селе Малак и на 80 мест в селе Сагат. Две школы на 100 мест каждая откроют в Жарминском районе – в селах Новотаубинка и Кентерлау. Школа на 50 мест будет в селе Белокаменка Бескарагайского района и на 80 мест в селе Коктубек района Аксуат», - сообщили в акимате.

    Управление строительства, архитектуры и градостроительства разрабатывает ПСД. Напомним, в рамках поручения Главы государства в области построены 4 школы.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Образование Строительство Абайская область школа Дети
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