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    Малик Олжабеков назначен на должность вице-министра МЦРИАП РК

    1 Сентября 2021, 18:11

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Олжабеков Малик Серикович назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

    Малик Олжабеков родился в 1986 году в Алматинской области.

    Окончил университет КИМЭП, Казахский национальный университет им. аль-Фараби.

    Трудовую деятельность начал в 2010 году в должности менеджера отдела кадровой работы и документооборота в АО «Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств».

    В 2012-2017 гг. — работал на руководящих должностях в АО «Республиканский центр космической связи».

    В 2017-2019 гг. — и.о. заместителя председателя; заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.

    С августа 2019 года по настоящее время являлся заместителем председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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