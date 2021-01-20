Малейшее ослабление карантинных мер тут же дает осложнения – профессор Сакен Амиреев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бессимптомные зараженные COVID-19 даже опаснее заболевших. Такое мнение высказал профессор кафедры микробиологии, вирусологии и общей иммунологии Казахского медицинского университета непрерывного образования, доктор медицинских наук Сакен Амиреев в ходе онлайн-лектория на тему: «Эпидситуация по COVID-19 в Казахстане и мире: угроза второй волны и новые штаммы вируса», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане и в соседних странах наблюдается стабилизация. Но это не означает, что никаких проблем нет. Это достигнуто карантинными мерами. Но малейшее ослабление карантинных мер тут же дает осложнения. Поэтому нельзя расслабляться. Еще один момент в отношении коронавируса – до 70% людей переносят его бессимптомно. И многие думают, что это хорошо – бессимптомно. Ничего хорошего нет. Эти люди тоже заражают других людей. Сами они не болеют, но они даже гораздо опаснее, чем заболевшие с симптомами», – сказал С. Амиреев.

Профессор разъяснил, что в отношении заболевших принимаются необходимые меры – их изолируют, лечат, обследуют. А бессимптомные зараженные, если не проходят тесты, свободно перемещаются и заражают здоровых людей.

Также С. Амиреев отметил, что при лечении больных коронавирусом необходимо присутствие психологов, которые будут следить за психологическим состоянием пациентов, оказывать им помощь, что очень важно для положительного результата лечения.

По словам ученого, начавшаяся вторая волна пандемии КВИ проходит гораздо интенсивнее, чем прогнозировалось, и болезнь протекает тяжелее, чем она проявлялась ранее. Это, по-видимому, связано с осенне-зимним похолоданием, скоплением большого количества людей в связи с возвращением из отпусков, возрастанием страха заражение вирусами, то есть психоэмоциональным состоянием людей, ростом обычных простудных заболеваний и возможным сочетанным течением гриппа и других респираторных вирусных и бактериальных инфекции, таких как пневмококковая, риновирусная, респираторно-синцитиальная вирусная инфекции и другие.

Фото: kaznmu.kz