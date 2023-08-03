«Маленькому о большом» - детям о заводе

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Промышленный туризм для заводов Костаная уже не редкость. Машиностроительные предприятия проводят более сотни экскурсий в год для любителей масштабных производственных площадей, передает МИА «Казинформ».

Обычно гостей на заводах встречают группами, но сегодня их посетил необычный гость – шестилетняя Ерке. Ее папа Марат трудится на заводе Allur. На частый вопрос: «Кем работает папа?» девочка отвечает: «Машины делает». Но рассказать больше не выходит, потому что побывать раньше на папиной работе Ерке не удавалось.

«Это, можно сказать, стало исполнением мечты Ерке. На день защиты детей, когда завод обычно принимает деток сотрудников, мы не успели. Потом она все лето просила показать работу. Я обратился с просьбой провести экскурсию ребенку, и, нам разрешили», - рассказал отец девочки. Семья Мырзахметовых воспитывает пятерых детей. Но именно Ерке всегда хотела побывать на работе у папы.

Визит на промышленный объект неизменно начинается с правил безопасности. Каска, яркая жилетка и внимание к экскурсоводу – основы техники для ребенка.

Первая остановка – Цех сварки. Спустя несколько операций здесь машина впервые обретает свое очертание. Именно здесь и работает папа девочки. Но Ерке заинтересовала лазерная лаборатория – это проверка точности проведенных работ цеха до миллиметра.

Далее машину тщательно «купают» в 13 резервуарах. После таких процедур кузову не страшна никакая ржавчина. Затем – самое интересное. Вход в Цех окраски в будни ограничен для всех – идет окраска автомобилей специальными роботами.

В Цехе мелкоузловой сборки кузов помещают на медленную «беговую дорожку». Без остановки каждый пост должен провести свою часть работ: кто-то устанавливает руль, кто-то стекла. Всего таких постов - 59.

Но это еще не все. Чтобы убедиться в точности проведенных работ, в дело вступают испытатели. Они проверяют все – подключают искусственный дождь, чтобы проверить герметичность салона, замеряют все датчики и только потом допускают на трек. На этой дороге все виды возможных препятствий на пути водителя. Успешно прошедший испытания автомобиль готовится к отправке во все города Казахстана.

«Мне очень понравилось на заводе у папы. Он делает красивые машины. Особенно понравилось его рабочее место. Мне все улыбались и здоровались. Расскажу маме и всей семье», - рассказала после экскурсии девочка.

Ерке осталась впечатлена увиденным. И теперь, кажется, ответ на вопрос: «Кем работает твой папа?» будет наполнен более яркими эмоциями и деталями.