Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Маленькому азербайджанцу помогли с гражданством для бесплатного лечения в Казахстане

    16 Августа 2019, 13:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Маленького азербайджанца, страдающего от недуга, приняли в гражданство Республики Казахстан по просьбе его матери, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет миграционной службы МВД РК.

    Гражданин Республики Азербайджан Алекберов Хусеин Джейхун оглы, 2013 годарождения, проживает на территории Костанайской области совместно с родителями,один из которых является гражданином Республики Казахстан.

    Врачи поставили ребенку диагноз «ювенильныйидиопатический артрит, полиартикулярный вариант высокой степени». Так какребенок являлся иностранным гражданином, лечение на территории РеспубликиКазахстан было платное, в связи с чем мать ребенка обратилась в миграционную службупо вопросу приема в гражданство Республики Казахстан.

    Сотрудниками миграционной службы со своей стороны оказана своевременнаяюридическая помощь, по результатам рассмотрения материал в отношениинесовершеннолетнего ребенка согласно Указу Президента Республики Казахстаннаправлен в КМС МВД РК.

    В соответствии с Указом Президента РК № 54 от 30.05.2019 г. АлекберовХ.Д., 2013 года рождения был принят в гражданство Республики Казахстан. Родителинесовершеннолетнего ребенка выразили в СМИ огромную благодарность.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Азербайджан МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    До 80 увеличилось количество жертв кораблекрушения у берегов Греции
    Число перемещенных лиц в мире достигло рекордных 110 миллионов
    ЕС обещает сотни миллионов евро Тунису за защиту от мигрантов
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков