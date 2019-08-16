Маленькому азербайджанцу помогли с гражданством для бесплатного лечения в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Маленького азербайджанца, страдающего от недуга, приняли в гражданство Республики Казахстан по просьбе его матери, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет миграционной службы МВД РК.

Гражданин Республики Азербайджан Алекберов Хусеин Джейхун оглы, 2013 годарождения, проживает на территории Костанайской области совместно с родителями,один из которых является гражданином Республики Казахстан.

Врачи поставили ребенку диагноз «ювенильныйидиопатический артрит, полиартикулярный вариант высокой степени». Так какребенок являлся иностранным гражданином, лечение на территории РеспубликиКазахстан было платное, в связи с чем мать ребенка обратилась в миграционную службупо вопросу приема в гражданство Республики Казахстан.

Сотрудниками миграционной службы со своей стороны оказана своевременнаяюридическая помощь, по результатам рассмотрения материал в отношениинесовершеннолетнего ребенка согласно Указу Президента Республики Казахстаннаправлен в КМС МВД РК.

В соответствии с Указом Президента РК № 54 от 30.05.2019 г. АлекберовХ.Д., 2013 года рождения был принят в гражданство Республики Казахстан. Родителинесовершеннолетнего ребенка выразили в СМИ огромную благодарность.