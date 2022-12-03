Маленький герой Казнета получил письмо и подарки от министра

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения Асхат Аймагамбетов отправил письмо школьнику из Западно-Казахстанской области. Ранее в социальных сетях распространилось видео ученика 1 класса средней школы № 5 города Аксай Кунусова Тимура, набравшее более 4 млн просмотров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Школьник выполнял домашнее задание с мамой, хотя отмечал, что предпочел бы выполнить с прабабушкой. Мама объяснила ему, что прабабушка отучилась всего 3 класса, что очень удивило ребенка. Когда мама также поведала сыну, что она училась все 11 классов, а его бабушка 10 классов, малыш спросил: «Ты, получается, самая умная?».

В письме министр отметил, что получать воспитание не только мамы, но и бабушки и прабабушки - большое счастье, и призвал ребенка слушать маму, уважать старших и прилежно учиться.

Асхат Аймагамбетов добавил, что у современных школьников намного больше возможностей учиться и способствовать тому, чтобы наша страна развивалась еще динамичнее. И тот, кто хорошо учится и много трудится, достигает больших успехов в жизни.

В честь наступающего Нового года Асхат Аймагамбетов подарил школьнику подарки и посоветовал читать как можно больше книг во время каникул.

«Новости о том, что наши школьники побеждают на международных олимпиадах и устанавливают новые рекорды уже становятся привычными. И дети получают образовательные гранты, денежные премии за свои успехи. Думаю, это хорошая мотивация.

И я верю, что если ты будешь прилежно учиться, уважать старших, слушать маму и добросовестно выполнять домашние задания, мы обязательно еще не раз услышим о твоих достижениях и победах», - написал министр.

Кадр из видео instagram.com/timka_kun2



