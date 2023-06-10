Маленькая казахстанка получила долгожданное лечение после жалобы в ФСМС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичный филиал Фонда социального медицинского страхования поступило обращение за защитой прав от гражданки С. через соцсети, касательно оказания медицинской помощи ее ребенку, передает МИА «Казинформ».

Женщина рассказала, что ее ребенок требует особого ухода. Ребенку требовалось установить низкопрофильную гастростомическую питательную трубку.

«Операция бесплатно, но низкопрофильную гастростомическую питательную трубку должна купить сама, как такого вышесказанный вид трубки нет, почему?» - задалась вопросом мама.

Представители филиала ФСМС связались с заведующим отделением поликлиники, которой они прикреплены и с отделением хирургии Национального научного центра материнства и детства. При разборе ситуации выяснилось, что пациент консультирован специалистами невропатолог, гастроэнтеролог, хирург. Рекомендовано установление гастростомы в связи с бульбарным синдромом. Было предложена установка гастростомы традиционным способом (лапаротомия, гастростомия) в системе ОСМС. Однако, мама ребенка отказалась от традиционной установки гастростомы.

«Для разрешения данной ситуации, представителями столичного филиала ФСМС было предложено КФ UMC возместить стоимость ИМН в соответствии п.119 приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-291/2020 «Об утверждении правил оплаты услуг субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования», - рассказали в НАО «Фонд социального медицинского страхования».

В результате содействия столичного филиала Фонда социального медицинского страхования, вопрос решен благополучно: в отделении хирургии Национального научного центра материнства и детства мальенкому пациенту С.Б. установили низкопрофильную гастростомическую питательную трубку.

«Гастростома функционирует в полном объеме, ребенок постепенно вес набирает, жалоб нет, находится под наблюдением» - говорит заведующим отделением поликлиники №15 Айнур Даулетовна.

«Спасибо всем, кто помог моей дочке с проведением операции по установке низкопрофильную гастростомическую питательную трубку. Благодарна представителям столичного филиала ФСМС за решение проблему. Огромное спасибо оперирующему врач-хирургу Рустемову Дастан Зейнуллаевичу за удачную операцию с легкой рукой. Дочке стало лучше. От всей души еще раз благодарю всех за поддержку!» - выразила свою благодарность мама С.Б.