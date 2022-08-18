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    Малайзия сообщила о 3 тыс. 516 новых случаях заражения коронавирусом

    18 Августа 2022 10:19

    КУАЛА-ЛУМПУР. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Малайзии сообщило о регистрации в среду 3 тыс. 516 новых случаев заражения коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

    По данным министерства, три новых случая были завезены в страну, остальные – 3 тыс. 513 заражений имеют местное распространение. В результате общее число инфицированных в стране достигло 4 млн 744 тыс. 929 человек.

    Сообщается о 15 летальных случаях, в результате чего количество погибших достигло 36 тыс. 117 человек.

    Министерство сообщило о 2 тыс. 541 новом выздоровлении, в итоге общее число вылеченных и выписанных составило 4 млн 667 тыс. 111 человек.

    В настоящее время лечение получают 41 тыс. 701 пациент, 92 из которых находятся в отделении интенсивной терапии, а 49 из них нуждаются в искусственной вентиляции легких.

    Страна сообщила о получении в среду 5 тыс. 782 доз вакцин. 86 % населения получили по крайней мере одну дозу, 84,1 % полностью вакцинированы, 49,6 % получили первую бустерную вакцину и 1,3 % получили вторую бустерную дозу.


    Фото: globalnews.ca

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #Коронавирус в мире #Мировые новости #Малайзия
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