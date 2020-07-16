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    Мальорка закрывает бары: между прибылью и коронавирусом

    16 Июля 2020, 21:45

    ПАЛЬМА-ДЕ-МАЛЬОРКА. КАЗИНФОРМ - На Мальорке закрывают рестораны, бары и дискотеки, а организаторам вечеринок грозят крупными штрафами. Власти курортного острова заявили, что больше не готовы рисковать из-за безответственного поведения гостей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Мальорка и до пандемии была известна как место дешёвого «алкогольного» отдыха, не в последнюю очередь для граждан Германии и Великобритании. Этим летом туристы продолжают вести себя так, как будто никакого коронавируса не существует. Уже в понедельник пришлось ввести обязательное ношение масок.

    Министр здравоохранения Германии призвал соотечественников не повторять на острове историю Ишгля: этот австрийский горнолыжный курорт в марте стал одним из крупнейших очагов ковида, при этом заразились около половины жителей городка.

    В то же время сотни сотрудников турсектора выступили с протестом: по их словам, незаконные вечеринки без масок и дистанции были отдельными инцидентами, а большинство приезжих следуют правилам. Без баров же нет туризма, а без туризма они будут обречены: на Балеарских островах доходы от иностранцев составляют больше трети бюджета.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туризм Испания
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