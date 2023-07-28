Мальчики чаще всего становятся жертвами торговли людьми в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международная организация по миграции в Казахстане предоставила итоги отчета, подготовленного в июле текущего года, по жертвам торговли людьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Анализ показал, что больше половины детей, ставших жертвами торговли людьми за последние 20 лет, становятся жертвами внутри своей страны.

«Более половины детей были проданы для принудительного труда. В основном это мальчики. Принудительный труд происходит в различных сферах, как, например, домашняя прислуга, попрошайничество, сельское хозяйство», - сообщила национальный координатор Миссии Международной организации по миграции в РК Алия Белоносова в Службе центральных коммуникаций.

По ее данным, за последние 25 лет организация оказала помощь 100 тысячам жертв торговли людьми, в период с 2004 по 2020 – свыше 2 тысячам казахстанцев.

«Каждый седьмой пострадавший в Казахстане это был ребенок. Большинство лиц, которые получали помощь в рамках наших программ, были граждане соседних стран с Казахстаном. Жертвами торговли людьми оказывались также и наши граждане, которых продавали из одного региона в другой. Чаще всего из небольших городов или сел. Мы завершили оказание помощи в 2021 году, потому что с 2016 года в Казахстане заработали первые пилотные приюты для жертв торговли людьми. В настоящее время эта помощь оказывается в рамках госпрограмм и при поддержки НПО», - добавила она.

Ранее сообщалось, что ежегодно органы внутренних дел Казахстана регистрируют более 100 преступлений, связанных с торговлей людьми. С начала года было зарегистрировано 110 таких фактов. В топ стран, куда вывозят казахстанцев в рабство, вошли Бахрейн и Южная Корея. Более подверженными риску остаются социально уязвимые слои населения. Помощь жертвам торговли людьми предоставляется за счет государственного бюджета. Предоставление услуг распространяются на граждан Казахстана, иностранцев и лиц без гражданства.