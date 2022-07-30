Мальчика насмерть придавило воротами на спортплощадке в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 11-летний Нурамир Сапарбеков получил несовместимые с жизнью травмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Случай произошел 27 июля в 21:15 на одной из спортивных площадок Уральска. Нурамир жил в одной из многоэтажек по близости. Подробности того трагического вечера рассказали дядя и бабушка погибшего мальчика.

Бабушка Нурамира Галия Есеналиева рассказала, что в тот день ее внук очень просился выйти с друзьями поиграть на футбольное поле. Спустя пятнадцать минут в домофон квартиры, где жил мальчик, раздался звонок. Дети с площадки сообщили, что с Нурамиром произошла трагедия.

«Мы все прибежали к нему, там такая лужа крови. С надеждой ждали скорую, время так долго тянулось. Когда приехали медики, внук уже был без сознания. Оказали первую помощь. Уже в больнице сообщили, что Нурамир умер», - вспоминает убитая горем Галия Есеналиева.

Женщина говорит, что футбольные ворота не были закреплены и приварены к металлической опоре. Вчера, 28 июля, приходили чиновники и просили у семьи извинения. Специалисты приварили вторые ворота на площадке, а те, которые упали на Нурамира, увезли.

Также бабушка мальчика сообщила, что все камеры в округе не работают. Как им восполнить последние минуты жизни мальчика, она не знает. Дядя Нурамира Ерлан Есеналиев с трудом вспоминает подробности произошедшего. Он приехал на место ЧП, когда мальчика уже забрали на скорой. Мужчина сразу поехал в больницу, а спустя полчаса ему сообщили о смерти племянника.

«Почему у нас все так? Пока не произойдет трагедия, никто не пошевелится. Почему ворота приварили после гибели Нурамира? Тут полное поле детей собирается, каждый вечер. Почему не работают камеры? Почему ворота такие не устойчивые, вы посмотрите, какие узкие опоры, они должны быть шире. Должны держать равновесие, а они качаются. Кто ответит за безопасность детей, - задает вопросы мужчина. - Местные жители говорят, что в прошлом году был подобный случай на этой же площадке, тогда ворота упали на спину ребенка. Это же не шутки».



