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    Мальчик скончался от удара током в Шымкенте

    16 Августа 2022, 09:02

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел в частном жилом доме, расположенном по улице Кулагер в микрорайоне Нуртас Каратауского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского департамента по ЧС.

    В дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Шымкента 15 августа в 20.30 от службы «103» поступило сообщение о смерти мальчика, 2021 года рождения, получившего удар электрическим током.

    По словам родителей, в доме стояла печь «Асель», подключенная к току через удлинитель. Играя рядом, ребенок по неосторожности схватил руками оголенный электропровод. Мальчик скончался на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.

    Ранее в городе произошел еще один несчастный случай - в результате удара электрическим током пострадала девочка, 2013 года рождения.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Шымкент
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